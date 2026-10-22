Dr. Esra Albayrak: "Dünya bizden Ali Kuşçu'nun cesaretini bekliyor"
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak" zirvesinde konuştu. Sosyal medyanın çocukların gerçek ilişkilerini zayıflattığına dikkat çeken Albayrak, yapay zeka çağında çocukların güvenliğinin yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. Ali Kuşçu'nun bilimsel kabulleri sorgulayan yaklaşımını örnek gösteren Albayrak, "Bizden Ali Kuşçu'nun cesaretini bekliyor dünya çocukları." dedi.