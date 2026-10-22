Çukurova Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik ihale usulsüzlüğü, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kapsamında 19 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Belediye Başkanı Soner Çetin de yer aldı. Soruşturma dosyasında Kozay'ın "örgüt lideri", Soner Çetin ve Sıdıka Şire'nin ise "örgüt yöneticisi" olarak değerlendirildiği öğrenildi. Belediye ihaleleri, doğrudan temin işlemleri ve çalışmadan maaş alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait belgeler bilirkişi heyetince incelendi.