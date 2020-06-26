Son dakika: 17 yaşındaki kayıp Derya'dan acı haber |Video

Son dakika haberi; Bursa’nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesinde geçen pazar yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen’in (17) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 23 kilometre uzaklıktaki derede bulundu. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut canlı yayında aktardı. Öte yandan acılı baba gündüz saatlerin Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kızının en azından cansız bedeninin bulunması için gözyaşları içerisinde yardım talebinde bulunmuştu.

Son dakika haberi; Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesinde geçen pazar yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'in (17) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 23 kilometre uzaklıktaki derede bulundu. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut canlı yayında aktardı.

Öte yandan acılı baba gündüz saatlerin Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kızının en azından cansız bedeninin bulunması için gözyaşları içerisinde yardım talebinde bulunmuştu.