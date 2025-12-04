Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin annesi konuştu

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan yaklaşık 75 kilogram altın ve gümüş çalarak İngiltere’ye kaçtığı tespit edilen temizlik görevlisi Erdal Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş, oğlunun soygunu tek başına gerçekleştirmediğini iddia ederek, "Benim oğlumu maşa olarak kullandılar. Ona bunu yaptırdılar. Kim, ne yaptırdıysa ortaya çıksın" dedi.

