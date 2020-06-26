Son dakika: Acılı babanın yürekleri yakan feryadı: En azından cansız bedenine kavuşayım |Video

Son dakika haberi... Bursa’nın Kestel ilçesinde etkili olan selde kaybolan kayıp Derya’yı arama çalışmaları 5.gününde de sürüyor. Acılı baba Nezir Bilen A Haber yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi gözyaşları içerisinde yardım istedi.

Son dakika haberi... Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan selde kaybolan kayıp Derya'yı arama çalışmaları 5.gününde de sürüyor. Acılı baba Nezir Bilen A Haber yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi gözyaşları içerisinde yardım istedi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde Pazar günü sele kapılan Derya Bilmez'den 6 gündür haber alınamıyor. Bölgede bulunan dağ, taş, şelale ve dere yatağının bulunduğu 2 kilometrelik arazinin hepsini arayan ekipler bugün itibariyle Derya'nın sele kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine Kayacık ve Kazıklı arasındaki 18 kilometrelik dere yatağını aramaya başladı. Arama kurtarma ekipleri 18 kilometrelik araziyi tarama yaparken, Derya'nın acılı babası da dere yatağında çamurların kazıldığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Acılı baba gözyaşları içerisinde kızı Derya'nın bulunması için yetkililerden yardım bekledi.