04 Aralık 2025, Perşembe

Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı
04.12.2025 16:19
Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı Orta Sanayi'de bulunan otogaz dönüşüm servisine LPG tankı değişimi için gelen 38 BP 645 plakalı aracın LPG tankı patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralananlara müdahale etti. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 kişi; ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırılırken işyerinde de patlamanın şiddetiyle hasar oluştu. Polis ekipleri iş yerinde ve araçta inceleme yaptı.
