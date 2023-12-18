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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada Adli Tıp Raporu ortaya çıktı! Asli kusurlu belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 12:07
İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazanın yeni görüntüleri ve adli tıp raporu ortaya çıktı. Kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazada Mohamud'un asli derecede kusurlu olduğu öğrenildi.
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