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Sokak ortasında erkek arkadaşını dövdü!

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Giriş: 17.09.2020 15:20
Güncelleme:17.09.2020 15:24
Fatih'te bir turst bir kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Genç adam ise kadının saldırısı karşısında geriye doğru kaçarak kendini korumaya çalıştı. Çiftin kavgası kameralara yansıdı.

Olay Fatih Aksaray'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Adam ise kadının saldırısı karşısında geriye doğru kaçarak kendini korumaya çalıştı. Kadının erkek arkadaşını dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında erkek arkadaşını dövdü!
Sokak ortasında erkek arkadaşını dövdü!
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