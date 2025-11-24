24 Kasım 2025, Pazartesi
Sokak hayvanlarıyla ilgili yeni genelge! İstanbul Valiliğinden "başıboş köpek" talimatı
Sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaların hızlandırılması ve belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla yeni bir genelge yayınladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.