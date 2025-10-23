23 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sırtından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Sırtından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Sırtından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2025 16:55
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ve babası S.K., Lalebahçe Polis Merkezi yakınında aralarında husumet bulunan Serdar Bayar'ı (18) görünce saldırdı. Olayda, Serdar Bayar şüphelilerden E.K. tarafından sırtından bıçaklanarak karakola sığındı. Durumu ağır olan Serdar Bayar, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan S.K. ve E.K., Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sırtından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Tatvan’da drift yapan sürücüye 46 bin TL ceza
Tatvan’da drift yapan sürücüye 46 bin TL ceza
Foça’da sağanak sonrası su baskını!
Foça'da sağanak sonrası su baskını!
Başıboş köpekler koyunları telef etti
Başıboş köpekler koyunları telef etti
Fosseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü
Fosseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü
Uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü
Uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü
Velinin öğretmeni darbettiği iddiası
Velinin öğretmeni darbettiği iddiası
Balıkçıların ağına takıldı! 3 tonluk...
Balıkçıların ağına takıldı! 3 tonluk...
A Haber selin vurduğu Gökçeada’da
A Haber selin vurduğu Gökçeada'da
A Haber selin vurduğu Foça’da!
A Haber selin vurduğu Foça’da!
Atalar Köyü’nde tarih ile doğa iç içe!
Atalar Köyü'nde tarih ile doğa iç içe!
Kardeşim diyordu ama...
"Kardeşim" diyordu ama...
Feci kazada 3 kardeş can verdi!
Feci kazada 3 kardeş can verdi!
Daha Fazla Video Göster