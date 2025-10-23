Sırtından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ve babası S.K., Lalebahçe Polis Merkezi yakınında aralarında husumet bulunan Serdar Bayar'ı (18) görünce saldırdı. Olayda, Serdar Bayar şüphelilerden E.K. tarafından sırtından bıçaklanarak karakola sığındı. Durumu ağır olan Serdar Bayar, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan S.K. ve E.K., Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

