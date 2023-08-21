Sirkeci-Kazlıçeşme metro hattı ne zaman açılacak?

İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı'nın metro yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Bakanlık İstanbul'a birçok metro hattı kazandırdı. Onlardan biri de çalışmaları devam eden Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemi olacak. Peki test sürüşü yapılan metro hattı ne zaman açılacak? Trafikte Ortak Akıl Platformu Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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