21 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sirkeci-Kazlıçeşme metro hattı ne zaman açılacak?

Sirkeci-Kazlıçeşme metro hattı ne zaman açılacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2023 12:54
İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı'nın metro yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Bakanlık İstanbul'a birçok metro hattı kazandırdı. Onlardan biri de çalışmaları devam eden Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemi olacak. Peki test sürüşü yapılan metro hattı ne zaman açılacak? Trafikte Ortak Akıl Platformu Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sirkeci-Kazlıçeşme metro hattı ne zaman açılacak?
Sirkeci-Kazlıçeşme metro hattı ne zaman açılacak?
Kaza nasıl meydana geldi?
Kaza nasıl meydana geldi?
Esenyurt Kültür Merkezi’nde yangın
Esenyurt Kültür Merkezi'nde yangın
Karne hediyeleri sokakta!
Karne hediyeleri sokakta!
Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...
Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...
Gelibolu Yarımadası yeniden yeşillendi
Gelibolu Yarımadası yeniden yeşillendi
Evi pansiyon gibi kullanıyorlar!
Evi pansiyon gibi kullanıyorlar!
Otobüs faciası! A Haber olay yerinde
Otobüs faciası! A Haber olay yerinde
Kalıcı konutlar yükseliyor
Kalıcı konutlar yükseliyor
İzmir’de yağmur suyu hattı tartışması
İzmir’de yağmur suyu hattı tartışması
Bodrum kimliğini kaybetti
"Bodrum kimliğini kaybetti"
Para alırken görüntüleri ortaya çıktı
Para alırken görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster