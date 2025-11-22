22 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Sır ölümün ardından cinayet çıktı! Yaşlı kadını akrabası katletmiş
Amasya'da gaz sızıntısı sonucu öldüğü sanılan 76 yaşındaki kadının boğularak öldürüldüğü olaydan 8 ay sonra ulaşılan DNA örneğiyle ortaya çıktı. Katil zanlısı olan kadının akrabası İstanbul'da yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.