22 Kasım 2025, Cumartesi

Sır ölümün ardından cinayet çıktı! Yaşlı kadını akrabası katletmiş
Sır ölümün ardından cinayet çıktı! Yaşlı kadını akrabası katletmiş

Sır ölümün ardından cinayet çıktı! Yaşlı kadını akrabası katletmiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 11:43
Güncelleme:22.11.2025 11:44
Amasya'da gaz sızıntısı sonucu öldüğü sanılan 76 yaşındaki kadının boğularak öldürüldüğü olaydan 8 ay sonra ulaşılan DNA örneğiyle ortaya çıktı. Katil zanlısı olan kadının akrabası İstanbul'da yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
