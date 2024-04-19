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Sinop’ta ilginç olay: Valinin doğaya saldığı kartal paniğe neden oldu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 15:15
Sinop'ta tedavisinin ardından Vali Mustafa Özarslan tarafından doğayı salınan kartal, kadının üzerine hamle yapınca paniğe neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.
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