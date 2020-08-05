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Sinop'ta eczanede feci kaza! Fren yerine gaza basınca...

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Giriş: 05.08.2020 13:22
Güncelleme:05.08.2020 13:23
Sinop’ta iddiaya göre, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu lüks otomobil, eczaneye girdi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Korucuk Mahallesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Cemal D., 34 YB 0001 plakalı otomobili ile eczane önüne doğru yaklaştı. İddiaya göre, park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca araç eczanenin kapısından içeri girdi. Kazada iş yerinin kapısı ve camları kırılırken, çarpmanın etkisiyle eczanede bulunan çalışanlar, panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin içinden kendi çabalarıyla çıkmaya çalışan fakat çıkamayan yaralı sürücü ve yanındaki eşini araçtan çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, sürücü ve eşi, yakındaki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, otomobilin eczaneye girme anı, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; düşük hızda ilerleyen otomobilin aniden hızlanıp, kapı ve camını kırdığı eczaneye girdiği, içerde bulunanların da panik yaşayıp, kaçmaya çalıştığı görülüyor.

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