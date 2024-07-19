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Sinan Ateş davasında yeni gelişme! Savcı mütalaasını açıkladı! Yeni duruşma tarihi 30 Eylül...

Sinan Ateş davasında yeni gelişme! Savcı mütalaasını açıkladı! Yeni duruşma tarihi 30 Eylül...

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 10:17
Sinan Ateş davasında savcı mütalaasını açıklarken 3 sanığa beraat isterken duruşma 30 Eylül'e ertelendi. Tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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