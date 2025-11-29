29 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Siirt'te maden işçilerini taşıyan midübüs uçuruma yuvarlandı
Siirt’te maden işçilerini taşıyan midübüs uçuruma yuvarlandı

Siirt'te maden işçilerini taşıyan midübüs uçuruma yuvarlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 05:27
Siirt'in Şirvan ilçesinde maden işçilerini taşıyan midübüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralanarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Midibüs vinç yardımıyla kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
