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14.02.2020

Serenay Sarıkaya sorusuna Cem Yılmaz'dan flaş açıklama!

Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkını tiye alan Cem Yılmaz'dan flaş açıklama! Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu! Atina'da ortaya çıkan görüntülerinden sonra magazin dünyasında olay olan Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı konuşulmaya devam ediyor. Cem Yılmaz, katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkı ile ilgili bir soruya flaş bir cevap verdi! İşte Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkı hakkında verdiği o flaş cevap...

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Serenay Sarıkaya sorusuna Cem Yılmaz'dan flaş açıklama!
Serenay Sarıkaya sorusuna Cem Yılmaz'dan flaş açıklama!
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