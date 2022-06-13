Serdar Ortaç sahnede düştü! O anlar amerada

Uzun senelerdir borçlarını temizlemek için uğraşan ünlü popçu Serdar Ortaç, bu konuya ilişkin yaptığı açıklamalarla sürekli gündem olmuştu. Geçen günlerde "Borçlar belimi büktü" diyerek bu sene şarkı yapamadığını dile getiren ve ayrıntılarla herkesi şaşırtan Ortaç, bu defa son konserinde olanlarla gündeme geldi. Ortaç, konser esnasında aniden dengesini kaybetti ve düştü. O anlar şarkıcının hayranlarını korkuturken Ortaç'ın kendini toparladıktan sonra yaptığı Gülben Ergen göndermesi ilgi topladı. İşte Serdar Ortaç'ın sevenlerini korkutan o anları ve açıklaması...

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