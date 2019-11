Şehit öğretmen Şenol Akar'ın anısına! Ailesi çocuklarını A Haber'e anlattı

Öğretmen Şenol Akar 22 yaşında bir fidandı ve ilk ataması Şırnak’a yapılmıştı.12 Kasım 1987'de kanlı bir baskında acımasızca teröristlerin pususunda şehit düştü. Aradan yıllar geçti ama ne öğrencileri ne de ailesi onu unutmadı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Türkiye'nin ilk şehit öğretmeni Şenol Akar'ın Aydın'daki ailesine misafir oldu. İşte o röportaj…

Türkiye'nin teröre şehit verdiği ilk öğretmenlerden Şenol Akar'ın ailesi, Öğretmenler Günü nedeniyle oğullarının kabrini ziyaret etti.

Şınak'ın Yoğurtçular İlkokulu'nda görev yaptığı sırada 1987 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kaldığı okul lojmanında şehit edilen Şenol Akar'ın ailesi, aradan geçen 32 yıla rağmen oğullarının acısını unutmuyor.

Her yıl Öğretmenler Günü'nde olduğu gibi bu yıl da oğullarının kabrini ziyaret eden 79 yaşındaki baba Hilmi ve 70 yaşındaki anne Meliha Akar, oğullarının fotoğrafıyla avunmaya çalışıyor.





Anne Meliha Akar, yaptığı açıklamada, oğlunun şehit olduğu haberini aldığında dünyasının yıkıldığını söyledi.

Bir yakınlarının düğününe gitmek için hazırlık yaptıkları sırada oğlunun kaçırıldığı yönünde haber aldıklarını anlatan Akar, "İlk olarak bize kaçırıldığı yönünde bilgi verildi. Ben yalandır diye güldüm geçtim. Daha sonra eşim ağlaya ağlaya eve geldi. Sonra şehit olduğunu öğrendik. 3 gün sonra çocuğumun cenazesi geldi. Dünyamız yıkıldı. Hala ilk günkü gibi acısı." dedi.

Çocuklarını çok zor şartlarda okuttuklarını aktaran anne Akar, "Çok zor öğretmen ettim ama şehit olmasından dolayı da gurur duyuyorum oğlumla. Acısına katlanmak çok zor ama inşallah yanına bizi de alır. İnşallah şefaatini görürüz. Bir yandan da gurur duyuyoruz. Bu vatana bir şehit verdik. Bize ziyarete geldiklerinde, hatırlandığımızda çok mutlu oluyoruz. Devletimiz sağ olsun." diye konuştu.





Oğlunun fotoğraflarıyla avunduğunu, hiçbir zaman onu unutmadığını dile getiren Akar sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Fotoğrafına her baktığımda 'keşke sağ olsaydı' diyorum. Ciğerimin köşesi gitti diyorum. Hiç ağlamadığımız bir gün yok. Otururken, yemek yerken, gezerken her zaman aklımızda. Çarşıya gittiğimde onun arkadaşlarını arıyorum. Çocuğuma benzer biri çıkar mı diye. Kaderde bu da varmış. Vatan sağ olsun. Her öğretmenler günü geldiğinde keşke yanımda olsaydı, onun gününü kutlasaydım, hediyelerini verseydim diyorum. Okul arkadaşları geliyor, öğretmenleri geliyor. Gururlanıyoruz."





"OĞLUMU ÇOK ZOR ŞARTLARDA OKUTTUK"

Oğlunun Şırnak'a tayini çıktıktan üç yıl sonra şehit edildiğini dile getiren baba Hilmi Akar ise oğlunu maddi zorluklarla okuttuğunu, onun eğitimi için tarlalara çapa yapmaya gittiğini söyledi.

Şehadet haberi geldikten sonra kendilerini kaybettiklerini anlatan Akar, "Allah onların belasını versin. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Her öğretmenler gününde bizi ziyaret ediyorlar. Çok mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz. Yani arandığımızı hissediyoruz. Keşke yaşasaydı da böyle olmasaydı. Vatan sağ olsun." dedi.