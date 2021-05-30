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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 30.05.2021 16:05
Güncelleme:30.05.2021 16:08
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ceAğrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. naze namazı öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenaze namazı öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kuvvet Komutanları katıldı.

Cenaze namazı sonrasında Oktay ve Bahçeli, şehit babası Hasan Keleş'in koluna girerek oğlunu son yolculuğuna uğurlamasına yardımcı oldu. Şehidin naaşı, Bağlum Mezarlığı'na defnedilmek üzere yola çıktı.

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