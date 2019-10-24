Şehit Halis Özcengiz'in eşi ve kızından duygulandıran görüntü! "İyi ki doğmuşsun kahraman babam"

28 yaşındaki Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz, 2017'de Hakkari’de çıkan çatışmada şehit oldu. 22 Ekim şehidimiz Özcengiz’in doğum günüydü. Şehit eşi ve 4 yaşındaki kızı kahraman şehidin doğum gününü kutladı. O anlara ait görüntüler ise izleyen herkesi duygulandırdı.