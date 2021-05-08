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Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: "Harçlığı olmadığı için bana çiçek alamazdı"

DHA
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Giriş: 08.05.2021 10:44
Güncelleme:08.05.2021 10:53
Trabzon'un Maçka ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Eren'imin harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp getiremezdi, ormandan açan çiçeklerden toplar getirirdi" dedi.
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