Seçim günü hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde değişken bir hava durumu etkili oluyor. Vatandaşlar da seçim günü kendi illerinde havanın nasıl olacağını merak ediyor. A Haber muhabiri Merve Pekmez konuğu ile Ankara’dan hava durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

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