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Seçim günü hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 18:12
Türkiye genelinde değişken bir hava durumu etkili oluyor. Vatandaşlar da seçim günü kendi illerinde havanın nasıl olacağını merak ediyor. A Haber muhabiri Merve Pekmez konuğu ile Ankara’dan hava durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.
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