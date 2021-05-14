'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü! Elleri kelepçeliyken etmediğini bırakmadı

Antalya'da rutin trafik kontrollerinde durdurulan motosiklet sürücüsü, kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada, trafik polisinin üzerine yürüyüp mukavemet göstererek "Savcı akrabam var" dedi. Bununla da yetinmeyen sürücü, gazetecilerce görüntülendiğini anlayınca kelepçeli halde kaçmaya çalıştı.