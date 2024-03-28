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Sarıyer'de kafede bir kişinin öldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 28.03.2024 11:51
Güncelleme:28.03.2024 11:52
Sarıyer'de, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı Türk uyruklu İsveç vatandaşlarının karıştığı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kafede bir kişinin öldüğü çatışma kamerada
Kafede bir kişinin öldüğü çatışma kamerada
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