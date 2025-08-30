30 Ağustos 2025, Cumartesi

Sarıyer Cumhuriyet Meydanı karanlığa gömüldü: Vatandaş isyanda!
Sarıyer Cumhuriyet Meydanı karanlığa gömüldü: Vatandaş isyanda!

Sarıyer Cumhuriyet Meydanı karanlığa gömüldü: Vatandaş isyanda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 01:46
Sarıyer’de geçtiğimiz yıl yenilenen Cumhuriyet Meydanı’nda sokak aydınlatmalarının sürekli kesilmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Meydanın karanlıkta kalmasıyla birlikte alkol alımı ve taşkınlıkların arttığını belirten vatandaşlar, güvenlik zafiyetine dikkat çekti. Sorunun, Sarıyer Belediyesi’nin meydan için abonelik işlemlerini tamamlamamasından kaynaklandığı öğrenildi. BEDAŞ’ın elektrikleri kesmesiyle meydan yeniden karanlığa gömülürken, bölge sakinleri yaşlıların karanlıkta yürüyemediğini ve ciddi mağduriyet yaşandığını söyledi. Muhtar Kubilay Yıldırım, “Burada bir problem olursa sorumlusu İBB ve Sarıyer Belediyesi’dir” diyerek yetkilileri göreve çağırdı. Vatandaşlar ise ışıkların bir an önce yanmasını talep ediyor.
