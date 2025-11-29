29 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sarı alarm ile uyarılan Antalya’da sağanak yağış
Sarı alarm ile uyarılan Antalya’da sağanak yağış

Sarı alarm ile uyarılan Antalya’da sağanak yağış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2025 20:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı alarmla uyardığı iller arasında yer alan turizm kenti Antalya’da öğleden sonra bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıran yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü, ana arterlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle araç sürücülerinin yanı sıra yayalar da zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağıştan sığınmak için otobüs duraklarını tercih ederken şemsiyesiz yağışa yakalanan vatandaşlar da yakınlardaki iş yerlerine sığındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sarı alarm ile uyarılan Antalya’da sağanak yağış
Sarı alarm ile uyarılan Antalya’da sağanak yağış
Sarı alarm ile uyarılan Antalya’da sağanak yağış
2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi
2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi
Beykoz’da sağanak yağış kaza getirdi
Beykoz’da sağanak yağış kaza getirdi
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı
Cami kapısını yumrukladı
Cami kapısını yumrukladı
Çeşme’de şiddetli yağış hayatı felç etti!
Çeşme’de şiddetli yağış hayatı felç etti!
Alevler içindeki 3 çocuk kurtarıldı!
Alevler içindeki 3 çocuk kurtarıldı!
20 yıl cezası vardı! 9 yıl sonra yakalandı
20 yıl cezası vardı! 9 yıl sonra yakalandı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi!
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi!
İzmir Çeşme sağanağa teslim!
İzmir Çeşme sağanağa teslim!
Ege’de şiddetli yağış alarmı!
Ege’de şiddetli yağış alarmı!
Marmaris’te 3 tekne karaya vurdu
Marmaris'te 3 tekne karaya vurdu
Daha Fazla Video Göster