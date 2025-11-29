Sarı alarm ile uyarılan Antalya’da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı alarmla uyardığı iller arasında yer alan turizm kenti Antalya’da öğleden sonra bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıran yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü, ana arterlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle araç sürücülerinin yanı sıra yayalar da zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağıştan sığınmak için otobüs duraklarını tercih ederken şemsiyesiz yağışa yakalanan vatandaşlar da yakınlardaki iş yerlerine sığındı.

