23 Mayıs 2024, Perşembe
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AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan köpeklerle ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama: “İngiltere modeli ısrarımız yok”
Son dakika haberi... Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa teklifi hazırlanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" konusunda Meclis'te gerçekleştirilecek çalışmaları kendisinin yöneteceğini belirterek, "Bu çalışmaları 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunulacak." dedi.