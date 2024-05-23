23 Mayıs 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Meteoroloji il il sayıp uyarmıştı! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir şiddetli yağmur ve dolu yağışı için birçok ile uyarıda bulunmuştu. Beklenen yağışlar bugün günlük yaşamı adeta felç etti. Kars, Eskişehir, Kocaeli, Edirne, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bolu, Ağrı ve İzmir'de neredeyse ceviz büyüklüğünde yağmur yağdı. Meteoroloji yarın da 15 kente sarı kodlu alarm verdi. Peki hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...