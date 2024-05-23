Meteoroloji il il sayıp uyarmıştı! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir şiddetli yağmur ve dolu yağışı için birçok ile uyarıda bulunmuştu. Beklenen yağışlar bugün günlük yaşamı adeta felç etti. Kars, Eskişehir, Kocaeli, Edirne, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bolu, Ağrı ve İzmir'de neredeyse ceviz büyüklüğünde yağmur yağdı. Meteoroloji yarın da 15 kente sarı kodlu alarm verdi. Peki hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

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