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Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda korkunç olay! Genç kız raylara atlayarak intihar etti

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 23.05.2024 20:43
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda 22 yaşındaki genç kız bir anda raylara atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay nedeniyle metro seferleri çift yönlü olarak bir süre durduruldu.
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