Şanlıurfa’da tekstil hammaddesi yüklü tır devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 14:06
Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa yönüne seyir halinde olan 31 DJ 652 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın dorsesinde bulunan tekstil hammaddesi yola savrulurken, olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, devrilen tırın kaldırılması ve yola saçılan yüklerin temizlenmesi için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle D-400 karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Temizlik ve çekici çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
