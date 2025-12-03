Şanlıurfa’da gıda denetiminde 2 işletme mühürlendi

Şanlıurfa'da gıda denetimleri devam ediyor. Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri ile Haliliye İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından ilçe genelinde 81 işyeri denetlendi. Yapılan denetimlerde, 9 işletmeye cezai işlem uygulandı, 9 işletmeye işyeri denetim formu verilerek ruhsat birimine sevk edildi. Son kullanma tarihi geçmiş 171 kalemde ürün ve 25 kilogram bozulmuş tavuk eti ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca 2 işyeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

