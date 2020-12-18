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Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Çatıdaki kar adamı böyle yuttu

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Giriş: 18.12.2020 10:42
Güncelleme:18.12.2020 14:32
Son dakika haberi... Görüntüler kar fırtınasının etkili olduğu ABD'nin New York eyaletinde kaydedildi. Bir kişi çatıda biriken kar yığınını temizlemek için elindeki küreği vurduğu anda adeta çığ düşüyor. Çatıdan hızla kayan kar yığını adamı kar altında bıraktı. O anlar saniye saniye kamerada....

Son dakika haberi... Görüntüler kar fırtınasının etkili olduğu ABD'nin New York eyaletinde kaydedildi. Bir kişi çatıda biriken kar yığınını temizlemek için elindeki küreği vurduğu anda adeta çığ düşüyor. Çatıdan hızla kayan kar yığını adamı kar altında bıraktı. O anlar saniye saniye kamerada....

Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Çatıdaki kar adamı böyle yuttu SANİYELER SONRA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! ÇATIDAKİ KAR ADAMI BÖYLE YUTTU

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