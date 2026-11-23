Sarıyer'deki aslan nasıl yakalanacak? Veteriner hekim A Haber'de anlattı
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen dişi aslanı yakalama çalışmaları sürerken, Veteriner Hekim Erdal Özenir, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Aslanın uzaktan anestezik madde uygulanarak uyutulabileceğini belirten Özenir, hayvanın müdahale edilebilir duruma gelmesinin yarım saat ile 1 saat arasında sürebileceğini söyledi. Aslanın insanlarla birlikte yetiştirilmiş olsa bile stres ve gürültü nedeniyle kendisini tehdit altında hissederek savunmaya geçebileceğini vurgulayan Özenir, yakalama işleminin güvenli mesafeden gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr