Sarıyer'deki aslan nasıl yakalanacak? Veteriner hekim A Haber'de anlattı

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen dişi aslanı yakalama çalışmaları sürerken, Veteriner Hekim Erdal Özenir, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Aslanın uzaktan anestezik madde uygulanarak uyutulabileceğini belirten Özenir, hayvanın müdahale edilebilir duruma gelmesinin yarım saat ile 1 saat arasında sürebileceğini söyledi. Aslanın insanlarla birlikte yetiştirilmiş olsa bile stres ve gürültü nedeniyle kendisini tehdit altında hissederek savunmaya geçebileceğini vurgulayan Özenir, yakalama işleminin güvenli mesafeden gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.