Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Çatıdaki kar adamı böyle yuttu

Son dakika haberi... Görüntüler kar fırtınasının etkili olduğu ABD'nin New York eyaletinde kaydedildi. Bir kişi çatıda biriken kar yığınını temizlemek için elindeki küreği vurduğu anda adeta çığ düşüyor. Çatıdan hızla kayan kar yığını adamı kar altında bıraktı. O anlar saniye saniye kamerada....