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Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Çatıdaki kar adamı böyle yuttu

Son dakika haberi... Görüntüler kar fırtınasının etkili olduğu ABD'nin New York eyaletinde kaydedildi. Bir kişi çatıda biriken kar yığınını temizlemek için elindeki küreği vurduğu anda adeta çığ düşüyor. Çatıdan hızla kayan kar yığını adamı kar altında bıraktı. O anlar saniye saniye kamerada....

A Haber
Giriş Tarihi: 18.12.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 14:41
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Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Çatıdaki kar adamı böyle yuttu

Görüntüler kar fırtınasının etkili olduğu ABD'nin New York eyaletinde kaydedildi. Bir kişi çatıda biriken kar yığınını temizlemek için elindeki küreği vurduğu anda adeta çığ düşüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Çatıdaki kar adamı böyle yuttu

Çatıdan hızla kayan kar yığını adamı kar altında bıraktı.

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Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Çatıdaki kar adamı böyle yuttu

O anlar saniye saniye kamerada....

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Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Çatıdaki kar adamı böyle yuttu
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  • 109
Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Çatıdaki kar adamı böyle yuttu

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