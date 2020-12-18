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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Çatıdaki kar adamı böyle yuttu Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Çatıdaki kar adamı böyle yuttu
Son dakika haberi... Görüntüler kar fırtınasının etkili olduğu ABD'nin New York eyaletinde kaydedildi. Bir kişi çatıda biriken kar yığınını temizlemek için elindeki küreği vurduğu anda adeta çığ düşüyor. Çatıdan hızla kayan kar yığını adamı kar altında bıraktı. O anlar saniye saniye kamerada....
Giriş Tarihi: 18.12.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 14:41
Görüntüler kar fırtınasının etkili olduğu ABD'nin New York eyaletinde kaydedildi. Bir kişi çatıda biriken kar yığınını temizlemek için elindeki küreği vurduğu anda adeta çığ düşüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çatıdan hızla kayan kar yığını adamı kar altında bıraktı.
O anlar saniye saniye kamerada....