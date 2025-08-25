25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Samsun’da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Samsun’da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Samsun’da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 13:20
Olay, Canik ilçesinde Toptepe mevkisinde çevre düzenlemesi yapılan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AGM 729 plakalı hafriyat kamyonu bacak sabitleyicilerini sabitlediği sırada dengesini kaybederek devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun’da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
Ekiplerin seferber olduğu kedi balkondan atlayarak kaçtı
Ekiplerin seferber olduğu kedi balkondan atlayarak kaçtı
Sultangazi’de hafriyat yüklü tır devrildi!
Sultangazi’de hafriyat yüklü tır devrildi!
Bodrum’a 2 gemi ile 2 bin 609 turist geldi
Bodrum'a 2 gemi ile 2 bin 609 turist geldi
Gemlik’te polisten kaçarken polis otosuna çarptı
Gemlik’te polisten kaçarken polis otosuna çarptı
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda kayboldu!
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda kayboldu!
Türk polisinden kaçılmaz demişti…
"Türk polisinden kaçılmaz" demişti…
12 yaşındaki Miraç’tan örnek hareket!
12 yaşındaki Miraç’tan örnek hareket!
Anadolu’nun aslanı kangal!
Anadolu’nun aslanı kangal!
Samsun’da hafriyat kamyonu devrildi!
Samsun’da hafriyat kamyonu devrildi!
Bursa’da su krizi alarmı: Çınarcık Barajı bypass hattı erken devrede!
Bursa’da su krizi alarmı: Çınarcık Barajı bypass hattı erken devrede!
Elazığ’da dağ keçileri piknik alanlarına indi
Elazığ'da dağ keçileri piknik alanlarına indi
Daha Fazla Video Göster