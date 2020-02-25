Salgın hastalıklardan nasıl korunulur? Ev ve iş yerlerinde virüslere karşı nasıl temizlik yapılmalı? |Video

Gün geçtikçe dünyaya yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüste ve pek çok salgın hastalıkta kişisel hijyen büyük önem taşıyor. Salgın hastalıklardan korunmak için ne yapmak gerekir? Kişisel ve ortak alanlarında alınabilecek tedbirleri Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Vildan Temel A Haber ekranlarında aktardı.

Koronavirüs ve pek çok salgın hastalıkta kişisel hijyen büyük önem taşıyor. Kişisel ve ortak alanlarında alınabilecek tedbirleri Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Vildan Temel A Haber ekranlarında aktardı.

"TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ZARARLARINA KARŞI DOĞAL ÜRÜNLER YAPILABİLİR"

Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Vildan Temel: "Temizlik yaparken mümkün olduğunca vücuda zarar vermeyen organik maddeleri tercih edilmelidir. Bunlar her evde bulunabilen malzemelerle yapılacak tariflerdir. Çok fazla kimyasallara maruz kalmak vücudumuzda zararlı toksinlerin birikmesine yol açıyor. Evde çocuk veya bebek varsa çok fazla çamaşır suyu ile temas etmesini istemiyoruz. Çünkü içerisinde bulunanlar noktasında toksit bir maddedir."

Yüzey temizliği için kullanılabilecek alternatif tarif:

2 litre kaynamış suya bir kaşık arap sabunu,

2 yemek kaşığı elma sirkesi,

1 kaşık borax,

Çamaşır sodası,

Lavanta

Çamaşır suyu etkili tarif:

1 fincan oksijenli su

Yarım su bardağı sirke

Yarım su bardağı su

Limon suyu

Limon yağı