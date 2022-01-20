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Sakarya'da çaldıkları paralarla eğlendiler, içki ile ellerini yıkadılar

DHA
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Giriş: 20.01.2022 13:09
Sakarya’nın Erenler ilçesinde girdikleri evden 35 bin dolar ile 20 bin TL çalan 5 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Paraları İstanbul’da eğlence merkezlerinde harcadıklarını söyleyen şüphelilerin, sosyal medya hesaplarında içki ile ellerini yıkadıkları görüldü.

Erenler ilçesi Kayalar Reşitbey Mahallesi'nde 16 Ocak günü E.Y.Ö.'nün evine giren şüpheliler, 35 bin dolar ve 20 bin TL ile bazı eşyaları çaldı. Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüphelilerin A.C.H. (20), A.K. (17), A.B. (17), M.N. (17) ve Y.T. (38) olduğu belirlendi Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, şüphelilerin eğlence merkezinde genç kızlarla eğlenirken içki ile ellerini yıkadıkları görüldü.

Şüphelilerden A.C.H., A.K., A.B. ve M.N. gözaltına alındı, üzerlerinde yapılan aramada 400 dolar bulundu. Çaldıkları paraları İstanbul'da eğlence merkezlerinde harcadıklarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C.H. ve A.B. tutuklandı, A.K. ve M.N. serbest bırakıldı. Ele geçirilen 400 dolar ve çalıntı eşyalar ise E.Y.Ö.'ye teslim edildi.

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