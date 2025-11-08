08 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sakarya’da 24 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya’da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya’da 24 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2025 19:20
Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda doğu illerinden Sakarya’ya kaçak göçmen sevkiyatı yapacağı belirlenen S.Ç.'nin (29) kullandığı araç takibe alındı. D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kızılcık Ormanı mevkiinde durdurulan araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, araç sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca S.Ç.’ye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanarak, kullandığı araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sakarya’da 24 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya’da 24 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya’da 24 düzensiz göçmen yakalandı
2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Lüleburgaz’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı
Lüleburgaz’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı
Tekirdağ’da zehir tacirlerine jandarma darbesi!
Tekirdağ’da zehir tacirlerine jandarma darbesi!
Kayseri’de ‘kız meselesi’ kavgası can aldı!
Kayseri’de ‘kız meselesi’ kavgası can aldı!
Patpat faciası: 2 yaşındaki Eslem hayatını kaybetti
Patpat faciası: 2 yaşındaki Eslem hayatını kaybetti
Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat buluştu
Topkapı Sarayı’nda “Zaman ve Sanat” buluştu
İş görüşmesinde kabus: Hesabından 79 bin lira çektiler!
İş görüşmesinde kabus: Hesabından 79 bin lira çektiler!
1 liraya tavuk döner ve ayran kampanyasında izdiham
1 liraya tavuk döner ve ayran kampanyasında izdiham
Mutki’de mezbahane ve halı saha açılışı yapıldı
Mutki'de mezbahane ve halı saha açılışı yapıldı
Engelli yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
Engelli yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
Üzerine pamuk dökülen genç nefessiz kalarak öldü
Üzerine pamuk dökülen genç nefessiz kalarak öldü
Daha Fazla Video Göster