26 Mayıs 2024, Pazar
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Sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması cep telefonu kamerasında
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpeklerin okula giden 3 öğrenci ile bir motosiklete saldırması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yeşil Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Demet ve kuzeni Sinem Nur Eser, 24 Mayıs'ta bir arkadaşlarıyla okula giderken Atatürk Caddesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.