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Pendik’te firari şahıs silahlı kavgaya karıştı: Ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 18:08
Pendik’te firari bir şahıs silahlı kavgaya karıştı. 8 buçuk yıl yatarı olan firari kişi, ağabeyinin kimliğini kullanırken polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Pendik’te firari şahıs silahlı kavgaya karıştı
Pendik’te firari şahıs silahlı kavgaya karıştı
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