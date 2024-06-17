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Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 16:15
Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren çok sayıda vatandaş Menekşe Plajı’na akın etti. Plajda oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.
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