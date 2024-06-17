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18 yıllık gelenek bozulmadı, çocuklar bu bayramda da harçlıklarını aldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 17:17
Adana'nın Kozan ilçesinde bir vatandaşın, 2006 yılından bu yana geleneksel hale getirdiği çocuklara bayram harçlığı dağıtımı etkinliği bu bayramda da gerçekleşti.
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Son kalan kıyafet için birbirlerine girdiler
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18 yıllık gelenek bozulmadı
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