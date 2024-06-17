Başkan Erdoğan'dan dünyaya net Filistin mesajı: Kana susamış İsrail durdurulmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma programına canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır" ifadelerini kullandı.