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Başkan Erdoğan'dan dünyaya net Filistin mesajı: Kana susamış İsrail durdurulmalı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 18:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma programına canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır" ifadelerini kullandı.
Kana susamış İsrail durdurulmalı
"Kana susamış İsrail durdurulmalı"
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