A Haber Akdeniz'in incisi Kahramanmaraş'ta! Ailelere bayram desteği

Kahramanmaraş'ta 8 bin aileye 20 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Belediye çalışanlarına 6 bin TL bayram ikramiyesi verildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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