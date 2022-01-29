29 Ocak 2022, Cumartesi
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti | Olayla ilgisi olduğu belirlenen 6 kişi için yakalama kararı
Eski Beşiktaş Spor Kulübü yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun İstanbul Yeşilköy’deki bir restoranda öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.