Rusya’da koronavirüs kabusu büyüyor! Endişelendiren gelişme: Mutasyon geçirmiş koronavirüse rastlandı

Dünyada en çok koronavirüs vakası görülen dördüncü ülke Rusya'da salgın zirve noktasına ulaştı. Son 24 saatte virüs kaynaklı 511 ölüm kaydedilen ülkede son durum ne? Rusya'da koronavirüs mutasyonu görüldü mü? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları canlı yayında aktardı.

Dünyada en çok koronavirüs vakası görülen dördüncü ülke Rusya'da salgın zirve noktasına ulaştı. Son 24 saatte virüs kaynaklı 511 ölüm kaydedilen ülkede son durum ne? Rusya'da koronavirüs mutasyonu görüldü mü? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları canlı yayında aktardı.

Kişiyev, "Günlük vaka sayıları artışa geçti. Dün açıklanan son verilere göre ülkede yaklaşık 29.000 yeni vaka tespit edilirken toplam 511 kişi de hayatını kaybetti. Salgının başladığı günden beri toplam vaka sayısı 3 milyona toplam an kaybı ise 51.000 kişiye yaklaşmış oldu.

Rusya Sağlık Bakanı ülkede hastalığın yayılma hızının çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Rusya'nın bazı bölgelerinde durum dikkat çektiğini belirtti.

Endişe verici bir gelişme de ülkenin Sibirya bölgesinden geldi. Rusya sağlık yetkilileri ormanlardaki bizonlarda mutasyon geçirmiş koronavirüse rastlandığına dikkat çekerken bu konuda vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı." ifadelerini kullandı.