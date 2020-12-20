Mutasyon aşıyı etkisiz hale getirir mi? Koronavirüs daha hızlı mı bulaşıyor? Koronavirüs mutasyonu ne kadar tehlikeli? Vücut mutasyona nasıl tepki verir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'da koronavirüsün daha hızlı yayılan türü tespit edildi. İngiltere Sağlık Bakanı bu türle ilgili "Yüzde 70 daha hızlı buluaşıyor" açıklamasını yaptı. Peki mutasyon aşıyı etkisiz hale getirir mi? Koronavirüs daha hızlı mı bulaşıyor? Koronavirüs mutasyonu ne kadar tehlikeli? Vücut mutasyona nasıl tepki verir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Özen, "Virüste devamlı mutasyonlar oluyor. Fakat bu son mutasyon İngiltere'deki virüsün spike proteininde oldu bu da vücudumuza giriş anahtarı. Bizim vücudumuza giriş anahtarını daha da mükemmelleştirdiği için yüzde 70 daha bulaşıcı hale gelmiş durumda şu anda virüs. İngiltere'den çıkacak vakalara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MUTASYON AŞIYI ETKİSİZ HALE GETİRİR Mİ?

Yeni türün aşılara etkisinin ne olacağını da yanıtlayan Özen, "Anahtarın görüntüsü değişirse bağışıklık sistemimizin vereceği yanıt değişebilir. Henüz gözlemlenmedi ama koronavirüs enfeksiyonu geçirip antikor geliştirilmiş insanlarda bu yeni virüse karşı antikor cevabı biraz daha düşük olmuş yani zafiyet göstermiş. İyileşenlerin yeni türe antikor cevabı daha düşük" dedi.