KABUS BÜYÜYOR

Günlük vaka sayıları artışa geçti. Dün açıklanan son verilere göre ülkede yaklaşık 29.000 yeni vaka tespit edilirken toplam 511 kişi de hayatını kaybetti. Salgının başladığı günden beri toplam vaka sayısı 3 milyona toplam an kaybı ise 51.000 kişiye yaklaşmış oldu.