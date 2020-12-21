Son dakika: Rusya’da koronavirüs kabusu büyüyor! Endişelendiren gelişme: Mutasyon geçirmiş koronavirüse rastlandı
Son dakika haberi... Dünyada en çok koronavirüs vakası görülen dördüncü ülke Rusya'da salgın zirve noktasına ulaştı. Son 24 saatte virüs kaynaklı 511 ölüm kaydedilen ülkede son durum ne? Rusya'da koronavirüs mutasyonu görüldü mü? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları canlı yayında aktardı.
Dünyada en çok koronavirüs vakası görülen dördüncü ülke Rusya'da salgın zirve noktasına ulaştı. Son 24 saatte virüs kaynaklı 511 ölüm kaydedilen ülkede son durum ne? Rusya'da koronavirüs mutasyonu görüldü mü? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları canlı yayında aktardı.
İşte o açıklamalar;
KABUS BÜYÜYOR
Günlük vaka sayıları artışa geçti. Dün açıklanan son verilere göre ülkede yaklaşık 29.000 yeni vaka tespit edilirken toplam 511 kişi de hayatını kaybetti. Salgının başladığı günden beri toplam vaka sayısı 3 milyona toplam an kaybı ise 51.000 kişiye yaklaşmış oldu.
YAYILMA HIZI ÇOK YÜKSEK
Rusya Sağlık Bakanı ülkede hastalığın yayılma hızının çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Rusya'nın bazı bölgelerinde durumun kritik olduğunu belirtti.
MUTASYON GEÇİRMİŞ KORONAVİRÜSE RASTLANDI
Endişe verici bir gelişme de ülkenin Sibirya bölgesinden geldi. Rusya sağlık yetkilileri ormanlardaki bizonlarda mutasyon geçirmiş koronavirüse rastlandığına dikkat çekerken bu konuda vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
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