Rus turistler uçuşların başlamasını bekliyor! Rusların Türkiye özlemi |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina önlemlerine rağmen Rus turistler bu yıl da Türkiye'de tatil yapmayı planlıyor. Yurt dışı tatilinde Türkiye'yi alternatifsiz bir ülke olarak gören Ruslar iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Detaylar özel haberimizde...

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina önlemlerine rağmen Rus turistler bu yıl da Türkiye'de tatil yapmayı planlıyor. Yurt dışı tatilinde Türkiye'yi alternatifsiz bir ülke olarak gören Ruslar iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Gezi rehberi Valeriya Malaşenko, "Evet Türkiye'ye talep çok büyük. Çünkü bizim turistler Türkiye'yi verilen hizmetleri, her şey dahil sistemini çok seviyor. Türk yemekleri, plajlar Rus turistler için alternatifsiz. Müşteriler arasında Türkiye özlemini dile getirenlerin çoğu gözyaşlarını tutamıyor, ağlıyorlar. Herkes uçuşların ne zaman başlayacağını soruyor.

BİZ HEP TÜRKİYE HAYALİYLE YAŞIYORUZ

Yaz mevsiminde Türkiye'de tatil yapmak istiyoruz yılda bir kere güzel bir tatil yapma planlarımızı galiba bu sene salgın önleyecek gibi ama yine de umutluyuz. Biz hep Türkiye hayaliyle yaşıyoruz. Türkiye'nin denizlerine ve insanlarına aşığız.

TÜRKİYE'DEKİ RAHATLIĞI HİÇBRİ YERDE BULAMIYORUZ

Türkiye'yi sevmemizin en önemli sebebi bu ülkede her şeyin insanlar için ayarlanmış olması. Orada ki rahatlığı hiçbir yerde bulamıyoruz insanlar deniz otel her şey güzel.